За выход в полуфинал Лиги #КВНАЛТАЙ сразятся 10 команд

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-14T08:57:40+03:00

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30 марта в барнаульском ДК «Сибэнергомаш» состоится первый четвертьфинал официальной лиги КВН «#КВНАЛТАЙ». 10 команд поборются за поездку на Международный фестиваль команд КВН в Сочи «КиВиН-2020»:

Напомним, что новый сезон официальной лиги #КВНАЛТАЙ стартовал 2 марта. На гала-концерте выступили 24 команды, из них в сезон прошли 20.

Начало игры в 18 часов в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Билеты можно приобрести на сайте: https://barnaul.kassy.ru/event/2-4135/hall/, во всех кассах города сети Кассы.ру и у распространителей за 200-250 рублей.

Подробности в сообществах instagram.com/kvnaltay и vk.com/kvnaltay

ИСТОЧНИК KP.RU