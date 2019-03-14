Три жителя Барнаула поверили мошенникам и потеряли свыше 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:40 2019-03-14T06:46:16+03:00

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Сразу три жителя Барнаула поверили телефонным мошенникам и потеряли деньги с банковских карт.

Как рассказали в УМВД России по Барнаулу, первый случай произошел с 44-летней женщиной. Ей позвонили с номера, который был схож с официальным номером финансовой организации. Мужчина представился сотрудником банка и сказал, что с карты женщины мошенники пытаются снять деньги. Чтобы помешать им, горожанка, по просьбе сотрудника банка, продиктовала пароль из смс. Как только мужчина узнал код, связь оборвалась, а с карты женщины было списано 45 тысяч рублей.

Аналогичным способом в этот же день жертвой мошенников стал 30-летний мужчина. Он недосчитался на своей банковской карте 93 тысяч рублей. Еще одна жительница Барнаула продиктовала преступникам номер карты и пароль. После этого 36-летняя женщина потеряла 29 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/697049" frameborder="0"></iframe> Осторожно! Мошенники!.пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции просят быть бдительными при общении с незнакомыми лицами. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные своей карты посторонним людям. Только полная конфиденциальность поможет избежать обмана и сохранить ваши электронные сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU