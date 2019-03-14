Три жителя Барнаула поверили мошенникам и потеряли свыше 150 тысяч рублей
Сразу три жителя Барнаула поверили телефонным мошенникам и потеряли деньги с банковских карт.
Как рассказали в УМВД России по Барнаулу, первый случай произошел с 44-летней женщиной. Ей позвонили с номера, который был схож с официальным номером финансовой организации. Мужчина представился сотрудником банка и сказал, что с карты женщины мошенники пытаются снять деньги. Чтобы помешать им, горожанка, по просьбе сотрудника банка, продиктовала пароль из смс. Как только мужчина узнал код, связь оборвалась, а с карты женщины было списано 45 тысяч рублей.
Аналогичным способом в этот же день жертвой мошенников стал 30-летний мужчина. Он недосчитался на своей банковской карте 93 тысяч рублей. Еще одна жительница Барнаула продиктовала преступникам номер карты и пароль. После этого 36-летняя женщина потеряла 29 тысяч рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Осторожно! Мошенники!.пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Сотрудники полиции просят быть бдительными при общении с незнакомыми лицами. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные своей карты посторонним людям. Только полная конфиденциальность поможет избежать обмана и сохранить ваши электронные сбережения.
ИСТОЧНИК KP.RU