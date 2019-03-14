Хоккеисты «Алтая» обыграли «Мордовию» в третьем матче плей-офф

СЕГОДНЯ 06:36 2019-03-14T06:36:05+03:00

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Накануне, 13 марта, хоккейный клуб «Алтай» провел на своей площадке третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Федерации против саранской «Мордовии».

Напомним, что в Саранске «Алтай» дважды уступил более именитому сопернику. Проиграй барнаульцы накануне, сезон для них был бы завершен, но алтайская команда сумела приятно удивить своих болельщиков.

Прошло всего лишь 52 секунды после стартового вбрасывания, как нападающий «Алтая» Андрей Локтев вывел свою команду вперед.

Спустя 27 секунд, Кириллу Угарову удалось удвоить преимущество барнаульцев точным броском с близкого расстояния.

После этого шайба дважды побывала в воротах «Алтая», но оба раза судьи смотрели видеоповтор, и взятие ворот не засчитывали.

Уже в середине второго периода «Мордовия» сумела забросить чистую шайбу. Меньше двух минут прошло с этого момента, как хоккеисты «Алтая» блестяще разыграли выход три в одного. Эффектную точку в этом розыгрыше поставил Дмитрий Ковязин, отправив шайбу под перекладину – 3:1.

За две минуты до второго перерыва гостям снова удалось сократить отставание в счете до минимума, но это был последний гол «Мордовии» в этом матче.

Уже в концовке третьего периода «Алтай» получил право на игру пять на три. Барнаульцы сумели реализовать двойное численное преимущество. Окончательный счет в матче установил Дмитрий Ковязин – 4:2.

Сегодня, 14 марта, команды проведут четвертый матч серии. В случае победы «Алтая», пятый и решающий матч пройдет в Саранске 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU