Военные саперы подорвут лед на реке Бия

СЕГОДНЯ 06:00 2019-03-14T06:00:23+03:00

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19 марта на реке Бия в Бийском районе военные саперы Центрального военного округа проведут подрыв льда.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в работах задействуют подрывную группу из восьми военнослужащих и двух автомобилей повышенной проходимости для перевозки личного состава и взрывчатых веществ.

Заметим, что в ближайшие дни дневная температура в Алтайском крае повысится до +13 градусов. Это приведет к обильному таянию снега, что станет угрозой подтопления склоновыми и талыми водами низменных участков. В зоне риска находятся 10 сел, в которых проживают свыше 3,5 тысячи человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сфер.

- Всего на территории Центрального военного округа сформировано 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Более 600 военнослужащих и порядка 70 единиц техники готовы при необходимости прийти на помощь местному населению, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU