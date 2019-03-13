Пьяный мужчина с топором грозился отрубить голову дворнику

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-13T16:30:48+03:00

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Буйного нетрезвого мужчину задержала полиция во дворе дома №34 на проспекте Строителей в Барнауле.

Как сообщили участники паблика «Инцидент Барнаул», около 17.30 горожанин с топором разбивал плитку на доме, бился в дверь и в окно подсобки, где сидит дворник.

- Он звал некоего Саню (по всей видимости, это дворник, - прим. ред.) выйти и поговорить. А не то грозился отрубить ему голову, когда встретит в следующий раз, - написали в паблике.

Но Саня так и не вышел, а неадекватного мужчину забрала полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU