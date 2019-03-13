2019-03-13T16:30:48+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина с топором грозился отрубить голову дворнику

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"
Изменить размер текста:

Буйного нетрезвого мужчину задержала полиция во дворе дома №34 на проспекте Строителей в Барнауле.

Как сообщили участники паблика «Инцидент Барнаул», около 17.30 горожанин с топором разбивал плитку на доме, бился в дверь и в окно подсобки, где сидит дворник.

- Он звал некоего Саню (по всей видимости, это дворник, - прим. ред.) выйти и поговорить. А не то грозился отрубить ему голову, когда встретит в следующий раз, - написали в паблике.

Но Саня так и не вышел, а неадекватного мужчину забрала полиция.

Читайте также:

Семейная драма после 30 лет брака: пенсионер убил супругу одним ударом

56-летний мужчина поругался со своей 71-летней супругой и ударил ее. Да так, что она упала и ударилась головой о спинку дивана. А затем в больнице бабушка впала в кому и умерла (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зарплату барнаульских учителей арестовали из-за поддельного судебного акта
В Рубцовске камера зафиксировала, как двое мужчин раздели манекена
На Алтае отметили 65-летие освоения целины
Барнаульцам разъяснили порядок оплаты за вывоз мусора
Семейная драма после 30 лет брака: пенсионер убил супругу одним ударом
«Благотворитель» из Барнаула год развращал маленьких девочек
«Трассу здоровья» в Барнауле закроют 17 марта
Погода на 14 марта 2019 года в Барнауле: +7 градусов
На Алтае появится лесорастительный район
Барнаульцы могут пройти бесплатное медобследование в ТРЦ «Европа»
В Бийске ребенка высадили из трамвая из-за шести рублей
Церковному вору в Барнауле дали срок
Ученик лицея №121 принес в школу муляж гранаты
Несколько машин сгорело в Барнауле
Барнаул примет третий матч хоккейной серии «Алтай» - «Мордовия»
В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу
В АлтГТУ пройдет конференция «Современные проблемы техники и технологии пищевых производств»
В Барнауле построят канализационный коллектор за 200 млн рублей
Бывший руководитель Алтайского диагностического центра занял пост замминистра здравоохранения
Гостиница Radisson возможно появится в Алтайском крае
Гололед на дорогах Алтайского края: водителей просят быть внимательными
Мраморных тараканов продают в Бийске по цене 15 рублей за штуку
Шесть лайфхаков, как выбрать «правильный» творог
Алтайское правительство заключило соглашение с Российской академией народного хозяйства
В Барнауле осудили банду, которая занималась угонами премиальных автомобилей