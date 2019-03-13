2019-03-13T15:23:14+03:00
Происшествия

Зарплату барнаульских учителей арестовали из-за поддельного судебного акта

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

У четырех педагогов одного из барнаульских лицеев накануне 8 Марта Сбербанк арестовал часть средств на карте.

Как сообщил в паблике «Барнаул 22» преподаватель Станислав Демьянов, он и трое его коллег лишились части зарплаты (от 6 до 10 тысяч рублей). После разбирательства выяснилось, что сделано это было на основании некоего поддельного судебного решения от имени несуществующего судебного пристава.

- В операционный центр "Сбербанка" поступил судебный акт, согласно которому на счета данных клиентов были наложены ограничения. Подлинность документа вызвала сомнения, и для его проверки был направлен запрос в отдел исполнительного производства. Чтобы предотвратить списание средств по поддельным документам, на время проверки были наложены ограничения на счета, - пояснили в Сбербанке.

Ответ банк получил 12 марта. В нем подтверждалось, что судебный акт был действительно подделан. Сейчас все ограничения со счетов сняты. Материалы по этому инциденту банк направит в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный мужчина с топором грозился отрубить голову дворнику
В Рубцовске камера зафиксировала, как двое мужчин раздели манекена
На Алтае отметили 65-летие освоения целины
Барнаульцам разъяснили порядок оплаты за вывоз мусора
Семейная драма после 30 лет брака: пенсионер убил супругу одним ударом
«Благотворитель» из Барнаула год развращал маленьких девочек
«Трассу здоровья» в Барнауле закроют 17 марта
Погода на 14 марта 2019 года в Барнауле: +7 градусов
На Алтае появится лесорастительный район
Барнаульцы могут пройти бесплатное медобследование в ТРЦ «Европа»
В Бийске ребенка высадили из трамвая из-за шести рублей
Церковному вору в Барнауле дали срок
Ученик лицея №121 принес в школу муляж гранаты
Несколько машин сгорело в Барнауле
Барнаул примет третий матч хоккейной серии «Алтай» - «Мордовия»
В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу
В АлтГТУ пройдет конференция «Современные проблемы техники и технологии пищевых производств»
В Барнауле построят канализационный коллектор за 200 млн рублей
Бывший руководитель Алтайского диагностического центра занял пост замминистра здравоохранения
Гостиница Radisson возможно появится в Алтайском крае
Гололед на дорогах Алтайского края: водителей просят быть внимательными
Мраморных тараканов продают в Бийске по цене 15 рублей за штуку
Шесть лайфхаков, как выбрать «правильный» творог
Алтайское правительство заключило соглашение с Российской академией народного хозяйства
В Барнауле осудили банду, которая занималась угонами премиальных автомобилей