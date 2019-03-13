Зарплату барнаульских учителей арестовали из-за поддельного судебного акта

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-13T15:23:14+03:00

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У четырех педагогов одного из барнаульских лицеев накануне 8 Марта Сбербанк арестовал часть средств на карте.

Как сообщил в паблике «Барнаул 22» преподаватель Станислав Демьянов, он и трое его коллег лишились части зарплаты (от 6 до 10 тысяч рублей). После разбирательства выяснилось, что сделано это было на основании некоего поддельного судебного решения от имени несуществующего судебного пристава.

- В операционный центр "Сбербанка" поступил судебный акт, согласно которому на счета данных клиентов были наложены ограничения. Подлинность документа вызвала сомнения, и для его проверки был направлен запрос в отдел исполнительного производства. Чтобы предотвратить списание средств по поддельным документам, на время проверки были наложены ограничения на счета, - пояснили в Сбербанке.

Ответ банк получил 12 марта. В нем подтверждалось, что судебный акт был действительно подделан. Сейчас все ограничения со счетов сняты. Материалы по этому инциденту банк направит в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU