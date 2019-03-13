2019-03-13T14:12:33+03:00
Общество

На Алтае отметили 65-летие освоения целины

Юлия ЕВГРАФОВА
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Мероприятие, посвященное 65-летию освоения целины в Алтайском крае, прошло сегодня, 13 марта, в Алтайском театре драмы.

Губернатор региона Виктор Томенко в честь праздника вручил государственные и краевые награды ветеранам и работникам агропромышленного комплекса. В своей речи он выразил благодарность первоцелинникам и подчеркнул, что современные предприятия края продолжают принятые традиции.

- Край сегодня кормит не только себя и страну. Сегодня мы поставляем продукцию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в 60 стран мира. Вкладываем деньги в модернизацию производства. За последние пять лет почти 50 миллиардов рублей вложено в техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, - сказал Виктор Томенко.

На торжественном собрании были награждены порядка 20 человек, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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