На Алтае отметили 65-летие освоения целины
Мероприятие, посвященное 65-летию освоения целины в Алтайском крае, прошло сегодня, 13 марта, в Алтайском театре драмы.
Губернатор региона Виктор Томенко в честь праздника вручил государственные и краевые награды ветеранам и работникам агропромышленного комплекса. В своей речи он выразил благодарность первоцелинникам и подчеркнул, что современные предприятия края продолжают принятые традиции.
- Край сегодня кормит не только себя и страну. Сегодня мы поставляем продукцию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в 60 стран мира. Вкладываем деньги в модернизацию производства. За последние пять лет почти 50 миллиардов рублей вложено в техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, - сказал Виктор Томенко.
На торжественном собрании были награждены порядка 20 человек, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
ИСТОЧНИК KP.RU