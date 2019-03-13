Барнаульцам разъяснили порядок оплаты за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-13T14:01:48+03:00

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В компании «ЭКО-Комплекс», которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, объяснили, почему в квитанциях барнаульцев за декабрь прошлого года было два начисления за вывоз и утилизацию мусора.

В частности региональный оператор пояснил, что приступил к своим обязанностям с 15 декабря. Именно с этой даты появилась услуга «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

В свою очередь услуга «Вывоз и утилизация ТБО» оказывалась жителям до 14 декабря. Начисления по ней были сделаны только за две недели по тарифу мусоровывозящей компании.

– В квитанции за декабрь, январь и февраль, действительно, включается строка «Вывоз и утилизация ТБО». В ней отражается задолженность либо переплата каждого гражданина, сформированная по состоянию на 14 декабря 2018 года. Она будет сохраняться до погашения полной задолженности либо возмещения переплаты, – прокомментировал генеральный директор «ЭКО-Комплекса» Виктор Карл.

Напомним, что эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» провели мониторинг и выявили, что в 30 регионах России, в том числе в Алтайском крае, некоторым гражданам выставляют двойные счета за утилизацию твердых коммунальных отходов. В частности жалобы на этот счет поступали от барнаульцев.

ИСТОЧНИК KP.RU