Семейная драма после 30 лет брака: пенсионер убил супругу одним ударом

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-13T13:56:15+03:00

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В Новоалтайске пенсионер предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности своей престарелой супруге. Трагедия разыгралась в доме семьи в конце декабря прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, 56-летний мужчина поругался со своей 71-летней супругой, а после - ударил ее. Женщина упала и ударилась головой о спинку дивана. Спустя несколько дней, находясь в больнице, она впала в кому и умерла. Смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчина признался во всем, но пояснил, что убил жену случайно. Супруги вместе прожили более 30 лет, любили друг-друга и воспитали пятерых детей женщины. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU