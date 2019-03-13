«Благотворитель» из Барнаула год развращал маленьких девочек

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-13T13:46:55+03:00

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51-летний житель Барнаула, прикрывающийся благими намерениями, год развращал маленьких девочек. Его жертвой стала даже инвалид.

В конце 2016 года мужчина составил объявление о том, что окажет благотворительную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети. Указал свой номер телефона и распространил сообщение по городу Барнаулу.

- В итоге с 2017 по 2018 год он познакомился с несколькими семьями, втерся им в доверие и периодически приходил домой. Когда рядом не было взрослых, он приставал к маленьким девочкам, среди которых в том числе была девочка-инвалид, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Следствие смогло доказать пять эпизодов. Жертвами маньяка стали девочки от четырех до 11 лет. Барнаулец ответит в суде по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU