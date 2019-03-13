Погода на 14 марта 2019 года в Барнауле: +7 градусов

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-13T13:24:10+03:00

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В четверг днем, 14 марта, в Барнауле воздух прогреется до +5…+7 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, правда, будет южный ветер 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю не исключают, что теплая температура может стать причиной подтопления талой водой пониженных мест рельефа в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском и Красногорском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU