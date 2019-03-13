2019-03-13T13:24:10+03:00
Общество

Погода на 14 марта 2019 года в Барнауле: +7 градусов

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг днем, 14 марта, в Барнауле воздух прогреется до +5…+7 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, правда, будет южный ветер 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю не исключают, что теплая температура может стать причиной подтопления талой водой пониженных мест рельефа в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском и Красногорском районах.

Читайте также

Гололед на дорогах Алтайского края: водителей просят быть внимательными

Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей быть внимательнее на дорогах. Оттепель становится причиной наледи на трассах, которая может привести к ДТП (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рубцовске камера зафиксировала, как двое мужчин раздели манекена
На Алтае отметили 65-летие освоения целины
Барнаульцам разъяснили порядок оплаты за вывоз мусора
Семейная драма после 30 лет брака: пенсионер убил супругу одним ударом
«Благотворитель» из Барнаула год развращал маленьких девочек
«Трассу здоровья» в Барнауле закроют 17 марта
На Алтае появится лесорастительный район
Барнаульцы могут пройти бесплатное медобследование в ТРЦ «Европа»
В Бийске ребенка высадили из трамвая из-за шести рублей
Церковному вору в Барнауле дали срок
Ученик лицея №121 принес в школу муляж гранаты
Несколько машин сгорело в Барнауле
Барнаул примет третий матч хоккейной серии «Алтай» - «Мордовия»
В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу
В АлтГТУ пройдет конференция «Современные проблемы техники и технологии пищевых производств»
В Барнауле построят канализационный коллектор за 200 млн рублей
Бывший руководитель Алтайского диагностического центра занял пост замминистра здравоохранения
Гостиница Radisson возможно появится в Алтайском крае
Гололед на дорогах Алтайского края: водителей просят быть внимательными
Мраморных тараканов продают в Бийске по цене 15 рублей за штуку
Шесть лайфхаков, как выбрать «правильный» творог
Алтайское правительство заключило соглашение с Российской академией народного хозяйства
В Барнауле осудили банду, которая занималась угонами премиальных автомобилей