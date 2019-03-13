В Бийске ребенка высадили из трамвая из-за шести рублей

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-13T11:16:06+03:00

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Житель Бийска Антон Абрамов рассказ историю о том, что в наукограде кондуктор трамвая высадила ребенка, который не смог рассчитаться за проезд.

– Из-за каких-то шести рублей кондукторша трамвайного вагона 205, выгнала восьмилетнего ребенка из вагона, – написал молодой человек в сообществе «Инцидент Бийск».

Сразу после размещения этой информации подписчики стали активно оставлять свои комментарии по поводу сложившейся ситуации.

– Добавили бы, раз так, – написал Владимир Кретышев.

– Может у него у самого было только на проезд, – заступилась за молодого человека Мария Петрова.

– Так из-за шести рублей ей штраф от контролера, – написал Кирилл Калина.

– Я бы на вас таких хороших посмотрел, если бы вы там работали, – прокомментировал Степан Шабалин.

В конечном итоге мнения разделились. Одни считают, что кондуктор поступила нечеловечно по отношению к ребенку, другие пишут, что она все сделала по инструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU