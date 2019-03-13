Ученик лицея №121 принес в школу муляж гранаты

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-13T10:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученик седьмого класса барнаульского лицея №121 (ул. Взлетная, 28) принес в школу муляж гранаты.

Как рассказала председатель комитета по образованию города Наталья Полосина, на пятом уроке в седьмом классе один из учеников достал из сумки гранату. Учитель сопроводила ученика к завучу. В целях безопасности детей было принято решение об эвакуации. Учащиеся были распущены по домам.

На место оперативно приехали «скорая помощь», полиция и МЧС. Вскоре школа продолжила работу в штатном режиме.

Возможно, что мальчик только хотел пошутить над своими одноклассниками, и даже не думал, к чему это приведет.

Читайте также

Несколько машин сгорело в Барнауле

В Барнауле во время пожара сгорели несколько автомобилей. ЧП произошло накануне, 12 марта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU