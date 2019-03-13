Несколько машин сгорело в Барнауле
В Барнауле во время пожара сгорели несколько автомобилей. ЧП произошло накануне, 12 марта.
Как рассказали очевидцы, пожар произошел в поселке Восточный, на улице Верхгляденская,75.
- Сгорели два автомобиля, - пишут в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».
Пожарные выезжали на вызов, но судя по снимкам с места происшествия, спасти технику не удалось – автомобили выгорели полностью.
Очевидцы говорят, что сгорели автомобили «Тойота» и «Шевроле». Что стало причиной возгорания – еще предстоит выяснить, однако, по словам свидетелей, первой вспыхнула представительница японского автопрома. Затем, судя по всему, огонь перекинулся на соседнюю машину.
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ИСТОЧНИК KP.RU