Несколько машин сгорело в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-13T09:46:54+03:00

Пожар уничтожил два автомобиля (Фото: со страницы vk.com/incident22) Фото: Анна СЕМИНА

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В Барнауле во время пожара сгорели несколько автомобилей. ЧП произошло накануне, 12 марта.

Как рассказали очевидцы, пожар произошел в поселке Восточный, на улице Верхгляденская,75.

- Сгорели два автомобиля, - пишут в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

Пожарные выезжали на вызов, но судя по снимкам с места происшествия, спасти технику не удалось – автомобили выгорели полностью.

Очевидцы говорят, что сгорели автомобили «Тойота» и «Шевроле». Что стало причиной возгорания – еще предстоит выяснить, однако, по словам свидетелей, первой вспыхнула представительница японского автопрома. Затем, судя по всему, огонь перекинулся на соседнюю машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU