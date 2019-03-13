Гололед на дорогах Алтайского края: водителей просят быть внимательными

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-13T07:22:32+03:00

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Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей быть внимательнее на дорогах. Оттепель становится причиной наледи на трассах, которая может привести к ДТП.

В настоящий момент за дорожной ситуацией ведется круглосуточный мониторинг. Трассы чистят и посыпают антигололедными реагентами. Только за прошедшие сутки на дороги края выехали 238 единиц спецтехники, в том числе 78 – в Барнауле. Для обработки проезжей части было израсходовано 733 тонны соляной смеси.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU