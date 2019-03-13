Почти две тысячи мест появится в новых детских садах Барнаула в 2019 году

СЕГОДНЯ 04:00 2019-03-13T04:00:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Барнауле появится пять новых детских садов. Помимо этого в уже действующих городских дошкольных учреждениях намерены открывать новые группы после переоборудования помещений.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, строительство пяти детских садов даст городу 1450 мест, из которых 640 предусмотрено для детей младше трех лет. Помимо этого запланировано создать еще 506 новых мест, из них – 315 в ясельных группах.

Председатель комитета по образованию Наталья Полосина рассказала, что уже ведется работа по комплектованию строящихся детских садов педагогическими кадрами. В частности она отметила, что 75 процентов выпускников педагогического колледжа уже распределены по строящимся детским садам. В новые детские сады будут принимать и опытных педагогов, которые хотят трудоустроиться рядом с местом проживания. В общей сложности должны трудоустроить более 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU