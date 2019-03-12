2019-03-12T18:33:26+03:00
Общество

Погода на 13 марта 2019 года в Барнауле: +5 градусов

Дарья САВЕНКО
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Семинский перевал.Семинский перевал.Фото: Дарья САВЕНКО
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В среду, 13 марта, в Барнауле будет настоящая весна! Днем столбик термометра поднимется до +3…+5 градусов.

Помимо этого, будет переменная облачность, но без осадков, ветер южный, 5-10 метров в секунду. По Алтайскому краю в предгорьях ожидается 0…+5 градусов, в предгорьях воздух прогреется до +10. Ветер южный, 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Теплая погода будет способствовать активному таянию снега. Это может стать причиной подтопления склоновыми и талыми водами низменных участков. Отметим, что первая волна паводка ожидается в Алтайском крае с 1 по 20 апреля, а вторая – с 20 мая по 10 июня.

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Осадки не прогнозируются, однако на дорогах будет образовываться гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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