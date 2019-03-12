В Барнауле подростки ограбили квартиру своей подруги из Москвы

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-12T17:00:52+03:00

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В Барнауле перед судом предстанут подростки, которые украли из квартиры своей знакомой золото.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в январе на новогодние каникулы из Москвы в Барнаул приехала девушка. Ранее семья проживала здесь, однако потом перебралась в столицу России. В Барнауле у них осталась квартира, куда девушка перед отъездом пригласила своих друзей. Один из подростков увидел дубликат ключей от входной двери и незаметно положил их в карман. Затем, на протяжении месяца, совместно со своими знакомыми он приходил в квартиру и отдыхал там.

Однажды они нашли сейф и, вскрыв его, похитили золотые украшения, которые принадлежали матери знакомой. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была доказана причастность двух подростков к незаконному обороту наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU