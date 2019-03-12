Начальник женской колонии: за пять лет к нам поступило много детоубийц

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-12T11:53:58+03:00

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Пугающую статистику привела начальник женской колонии №6 в селе Шипуново Оксана Королькова в интервью изданию «Толк».

Она сообщила, что основная масса заключенных - 80% сидит по статьям "Хранение и распространение наркотиков", "Причинение тяжких телесных повреждений" и "Убийство". И за последние пять лет в учреждение поступило много детоубийц.

- Есть такие, кто совершил убийство новорожденного, есть, кто убил ребенка, который был в сознательном возрасте. Читаешь материалы дела, и жутко становится, - рассказывает Оксана Королькова. - У нас сидит бабушка, которая сожгла ребенка в печке, потому что он плакал и мешал ей с подругой распивать алкоголь. Утром она вытащила останки и выбросила в уличный туалет. Матери ребенка она сказала, что он пропал.

Также здесь сидят убийцы мужей. Причиной преступления зачастую становятся ревность и какие-то бытовые моменты.

– Например, женщины всю жизнь терпят обиды и побои от мужей, а потом убивают. Спрашиваешь: «Зачем столько лет терпели, не уходили? Чтобы потом убить и попасть за решетку?» Отвечают: «Ну вот только теперь понимаем это».

Отмечается, что средний возраст заключенных в этой колонии - от 27 до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU