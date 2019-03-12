В Барнауле пациентке оставили кусочек салфетки под кожей лица

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-12T10:43:20+03:00

Омолодиться ее попросили работодатели, а потом оставили без денег и без работы

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Жительница Барнаула Людмила (имя изменено) стала жертвой пластической хирургии. На операцию женщина пошла не по своей воле. А потом осталась без денег и без работы.

Как пишет «МК на Алтае», Людмила работала в частном медцентре «Антуриум». Когда ей исполнилось чуть более 50 лет, работодатели сказали - для сферы красоты вы выглядите недостаточно молодо и предложили бесплатную пластику.

Операцию делал пластический хирург, который недавно устроился в клинику. После манипуляций щеку Людмилы разбарабанило и она ужасно болела. Несмотря на заверения хирурга, что все нормально, женщине с каждым днем становилось хуже.

— Меня отправили на больничный, но каждый день я приезжала на работу, чтобы откачать гной и сделать перевязку. Медкарточку я в глаза не видела, как и больничный лист, — рассказывает женщина.

Через четыре месяца, говорит собеседница, руководство попросило ее выйти на работу. Она согласилась, так как сидеть без денег уже не могла (все это время ей выдавали по 3-4 тысячи). Во время работы приходилось несладко.

Фото с сайта brl.mk.ru

- Дышать через маску весь день было трудно, но снять я ее не могла. Из раны постоянно текло, меня шатало от нервов и низкой температуры – она падала до 34-35 градусов, — рассказывает женщина.

В итоге пришлось обратиться к врачам другой клиники. И те были в шоке - после разреза в щеке они обнаружили маленький кусочек медицинской салфетки! Женщина понадеялась, что в «Антуриуме» исправят оставшийся на щеке дефект. Но не тут-то было.

По словам Людмилы, стресс и недоедание от отсутствия денег привели женщину к серьезному заболеванию. И она вновь отправилась на больничный. А когда вышла, ей предложили уволиться по собственному желанию, пообещав компенсацию, а иначе уволят по статье (мол, найдут за что). Женщина написала заявление, но обещанных денег так и не получила. Мало того, еще осталась должна клинике!

- Меня изуродовали и вышвырнули, как ненужную вещь. Хирург обещал, что приведет лицо в порядок, а потом сказал, что так как я уже не сотрудник клиники, он ничего не может сделать, - негодует Людмила.

После этого измученная женщина написала заявление в региональные Минздрав и Росздравнадзор. Эти ведомства направили обращение в полицию. В итоге краевой Следком возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Редакция «МК на Алтае» попыталась взять комментарий у главврача клиники, но та общаться не согласилась. Через помощника она попросила написать официальный запрос. Ответ ожидается в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU