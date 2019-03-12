Огромную квартиру с респектабельными соседями продают в Барнауле
В Барнауле выставили на продажу огромную квартиру, а в придачу к ней спокойных респектабельных соседей.
Как сообщает сайт «Недвижимость Алтай», квартира располагается в жилищном комплексе на улице Ленской. Ее площадь составляет 347 квадратных метров и занимает два этажа – шестой и седьмой. Отмечается, что на данный момент данная квартира является самой большой на рынке Барнаула.
Собственник оценил жилье в 23 миллиона рублей. За эту цену будущий хозяин получит помещения отделанные мрамором, витражи и настоящее дерево. На одной площади находится просторная гостиная и кухня, несколько спален и санузлов.
- Квартира выполнена по дизайнерскому проекту, имеет уникальную планировку. Внутренняя отделка представлена дорогостоящими материалами, - также говорится в объявлении.
Кстати, тот самый витраж находится в холле второго уровня. Он встроен непосредственно в потолок.
- Респектабельные соседи. Дом класса люкс, – также добавляет собственник.
ИСТОЧНИК KP.RU