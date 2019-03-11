В Рубцовске начали ремонт главного канализационного коллектора

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-11T16:37:23+03:00

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11 марта в Рубцовске водоканал начал ремонт главного канализационного коллектора. Во второй половине дня началась замена старой изношенной трубы на новую полиэтиленовую. Ее изготовили и доставили из Барнаула в кратчайшие сроки.

Как напоминают "Наши новости", на минувшей неделе в городе ввели режим ЧС из-за повреждения коммунальной сети, которое произошло на Ленинском проспекте. В итоге вода подтопила социальные учреждения (детсады, школы, спортшколы) и 115 жилых домов. На участке сразу же начали подготовку к земляным работам и частично ограничили движение транспорта (только личного, общественный ходит по прежним маршрутам).

Отмечается, что восстановительные работы обойдутся Рубцовску в пять миллионов рублей. Сейчас коллектор уже работает в штатном режиме, но его ремонт необходимо продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU