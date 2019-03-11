2019-03-11T13:46:06+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске

САПОЖКОВА Александра
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НП «Лизинговый союз», председателем совета которого является генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, и Торгово-промышленная палата РФ выступили организаторами бизнес-миссии в рамках Международной ассамблеи «Лизинг Евразия», прошедшей 5-6 марта в Минске. Главной темой обсуждения стали принципы регулирования рынка лизинга на территории ЕАЭС.

В мероприятии приняли участие представители ЦБ РФ и Нацбанка Республики Беларусь, ключевых министерств двух стран, Евразийской экономической комиссии, а также руководители отраслевых ассоциаций и ведущих лизинговых компаний. В ходе совместных встреч они обсудили вопросы обеспечения финансовой стабильности, минимизации рисков в отрасли в контексте новых законодательных инициатив, возможность гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС.

Свои предложения по развитию рынка на площадке ассамблеи озвучили представители ГК ВТБ Лизинг, которые вошли в состав специальной бизнес-миссии «Россия-Беларусь»: операционный директор Сергей Маринич, директор по поддержке бизнеса Сабина Королева, управляющий директор Дмитрий Достовалов, а также руководство дочерней компании ВТБ Лизинг в Беларуси – директор Надежда Журок и заместитель директора Константин Жежель.

В рамках панельной сессии Дмитрий Достовалов выступил с докладом об особенностях лизингового законодательства двух стран. Он подчеркнул, что одной из важнейших задач является формирование единого нормативного пространства и единых подходов к регулированию лизинговой отрасли. По его словам, для этого необходимо объединить усилия национальных ассоциаций лизингодателей стран ЕАЭС и лизинговых компаний.

Кроме того, участники ассамблеи обсудили создание совместных электронных информационных площадок, а также перспективы развития в ключевых отраслях – авиации, агропромышленном и нефтегазовом комплексах, подвижном составе. Представители отраслевых ассоциаций отметили, что подобный формат встреч позволяет поделиться друг с другом передовым опытом работы и актуальными бизнес-решениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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