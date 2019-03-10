Автомобиль "Яндекс. Такси" сгорел на Павловском тракте в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-10T15:22:45+03:00

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Автомобиль "Яндекс. Такси" полыхал сегодня, 10 марта, на Павловском тракте в Барнауле.

По сообщениям очевидцев в паблике "Барнаул 22", происшествие случилось за "старой" "Лентой".

Горожане написали, что тушить пламя приезжали две единицы пожарной техники.

Скриншот с паблика "Барнаул 22"

- У водителя даже огнетушителя не было, чтобы авто потушить (это не подтвержденная информация, - прим. ред.)! Как они техосмотр проходят? - написал один из барнаульцев.

Комментаторы также упрекнули водителей, которые проезжали мимо и не остановились, чтобы оказать помощь, ведь наверняка у них были огнетушители.

На видео, опубликованном в паблике, заметно, что возгорание было достаточно серьезным. Полыхала передняя часть авто, а клубы дыма поднимались ввысь на несколько метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU