Автомобиль "Яндекс. Такси" сгорел на Павловском тракте в Барнауле
Автомобиль "Яндекс. Такси" полыхал сегодня, 10 марта, на Павловском тракте в Барнауле.
По сообщениям очевидцев в паблике "Барнаул 22", происшествие случилось за "старой" "Лентой".
Горожане написали, что тушить пламя приезжали две единицы пожарной техники.
Скриншот с паблика "Барнаул 22"
- У водителя даже огнетушителя не было, чтобы авто потушить (это не подтвержденная информация, - прим. ред.)! Как они техосмотр проходят? - написал один из барнаульцев.
Комментаторы также упрекнули водителей, которые проезжали мимо и не остановились, чтобы оказать помощь, ведь наверняка у них были огнетушители.
На видео, опубликованном в паблике, заметно, что возгорание было достаточно серьезным. Полыхала передняя часть авто, а клубы дыма поднимались ввысь на несколько метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU