2019-03-10T11:36:11+03:00
Общество

Очередной тотальный диктант пройдет в Барнауле 13 апреля

САПОЖКОВА Александра
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Тотальный диктант в БарнаулеТотальный диктант в Барнауле
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13 апреля пройдет очередной тотальный диктант. Мероприятие ожидается во многих городах страны, в том числе и в Барнауле. Регистрация на площадки в краевой столице откроется 3 апреля.

Между тем, с февраля в городе по средам идут подготовительные курсы.

- На курсах "Русский по средам" филологи напоминают забытые правила, рассказывают о том, что вы ещё не знали, разбирают самые сложные случаи пунктуации и орфографии, - говорится на официальном сайте диктанта.

Преподаватели-филологи ждут всех желающих по средам в 18-30. Адрес: ул. Димитрова, 66 (Алтайский госуниверситет).

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Автором текста стала писательница Гузель Яхина. Три фрагмента, которые она подготовила для акции, войдут в ее новый роман «Дети мои» о поволжской немецкой автономии в 1916-38 годах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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