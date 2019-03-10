Очередной тотальный диктант пройдет в Барнауле 13 апреля
13 апреля пройдет очередной тотальный диктант. Мероприятие ожидается во многих городах страны, в том числе и в Барнауле. Регистрация на площадки в краевой столице откроется 3 апреля.
Между тем, с февраля в городе по средам идут подготовительные курсы.
- На курсах "Русский по средам" филологи напоминают забытые правила, рассказывают о том, что вы ещё не знали, разбирают самые сложные случаи пунктуации и орфографии, - говорится на официальном сайте диктанта.
Преподаватели-филологи ждут всех желающих по средам в 18-30. Адрес: ул. Димитрова, 66 (Алтайский госуниверситет).
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ИСТОЧНИК KP.RU