Продавцы торговой сети не заметили фальшивку
Фальшивую денежную купюру достоинством тысяча рублей подсунули накануне покупатели в одной из торговых сетей Барнаула.
- При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине подделку не обнаружили. Ее выявили только после передачи и пересчета денег в кредитно-финансовом учреждении. У поддельного денежного билета была серия тЛ № 5793212, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники полиции предупреждают: в основном, действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену поддельной купюры. К категории «сбытчиков» относятся мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.
Сейчас полиция устанавливает лиц, которые сбыли фальшивку, и призывают жителей и гостей Барнаула обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.
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ИСТОЧНИК KP.RU