2019-03-10T09:40:24+03:00
Происшествия

Продавцы торговой сети не заметили фальшивку

САПОЖКОВА Александра
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Тысячные купюрыТысячные купюрыФото: Олег УКЛАДОВ
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Фальшивую денежную купюру достоинством тысяча рублей подсунули накануне покупатели в одной из торговых сетей Барнаула.

- При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине подделку не обнаружили. Ее выявили только после передачи и пересчета денег в кредитно-финансовом учреждении. У поддельного денежного билета была серия тЛ № 5793212, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции предупреждают: в основном, действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену поддельной купюры. К категории «сбытчиков» относятся мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

Сейчас полиция устанавливает лиц, которые сбыли фальшивку, и призывают жителей и гостей Барнаула обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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