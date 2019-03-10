Квартиру с витражным остеклением продают в Барнауле за 12,5 млн рублей
В Барнауле продается трехкомнатная квартира площадью почти 100 "квадратов" с витражным остеклением гостиной и спален и с панорамными видами.
Продавец отмечает, что квартира находится в доме на ул. Чкалова, 69а, который относится к сегменту бизнес-класса.
- В центре города подобного жилья немного, - говорится в объявлении на сайте "Авито". - Территория комплекса огорожена, много закрытых парковочных мест, круглосуточная охрана, консьерж, на территории детская площадка, проспект Ленина в двух шагах.
Скриншот с сайта "Авито"
Уточняется, что квартира с новым дизайнерским ремонтом и новой мебелью, ранее там никто не проживал.
- Высота потолков три метра. Витражное остекление в пол! - написано в объявлении.
В районе хорошо развитая инфраструктура (ТЦ, стадионы, детсады, школы, ВУЗы, рестораны, бизнес-центры), большое количество общественного транспорта.
Скриншот с сайта "Авито"
ИСТОЧНИК KP.RU