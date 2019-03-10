Квартиру с витражным остеклением продают в Барнауле за 12,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-10T07:01:12+03:00

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В Барнауле продается трехкомнатная квартира площадью почти 100 "квадратов" с витражным остеклением гостиной и спален и с панорамными видами.

Продавец отмечает, что квартира находится в доме на ул. Чкалова, 69а, который относится к сегменту бизнес-класса.

- В центре города подобного жилья немного, - говорится в объявлении на сайте "Авито". - Территория комплекса огорожена, много закрытых парковочных мест, круглосуточная охрана, консьерж, на территории детская площадка, проспект Ленина в двух шагах.

Скриншот с сайта "Авито"

Уточняется, что квартира с новым дизайнерским ремонтом и новой мебелью, ранее там никто не проживал.

- Высота потолков три метра. Витражное остекление в пол! - написано в объявлении.

В районе хорошо развитая инфраструктура (ТЦ, стадионы, детсады, школы, ВУЗы, рестораны, бизнес-центры), большое количество общественного транспорта.

Скриншот с сайта "Авито"

ИСТОЧНИК KP.RU