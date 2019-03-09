СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-09T10:04:51+03:00

В Алтайском крае заметили первых бабочек в этом году Фото: Якова Любченко

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Житель Алтайского края Яков Любченко опубликовал в сообществе «Программа. Усынови заказник» фото бабочки.

Он написал, что заметил бабочку 7 марта. Фото сопроводил подписью: «Весна дает о себе знать не только убыванием снега». По мнению автора фотографии, замеченная бабочка называется – крапивница.

Ранее в сообществе «Barnaul 22» появилась запись о том, что жительница Троицкого района Надежда Вяткина также заметила бабочку.

– Сегодня за стеклом заметила первую муху. Решила прогуляться и встретила: князька, большую синицу, сороку и галок. Галки у нас в селе точно не зимуют, вороны и те на зиму улетают, – написала женщина в социальных сетях.

В комментариях к этому сообщению Ксения Миндрул свое фото бабочки и написала, что увидела ее еще 2 марта в Барнауле на Павловском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU