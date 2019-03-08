Полицейские поймали жителя Барнаула с мешком марихуаны

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-08T16:27:06+03:00

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Накануне вечером, 7 марта, в селе Шадрино Калманского района Алтайского края задержали 34-летнего барнаульца по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина шел с мешком, наполненным веществом специфического происхождения. Все содержимое сотрудники полиции изъяли. Проведенное исследование установило, что в мешке находилась марихуана массой 110 граммов.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, что двумя днями ранее в Рубцовске задержали подозреваемую в хранении синтетического наркотика. Во время задержания, полицейские изъяли у женщины два свертка с синтетическим наркотиком общей массой 0,45 грамма. В этом случае также возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU