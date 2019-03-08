Очередной взрыв газа произошел в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-08T10:26:09+03:00

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В селе Ребриха Алтайского края в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смести. К счастью, женщина, которая в этот момент находилась в помещении, серьезных травм не получила.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Алтайскому краю, возгорания после хлопка не произошло. В результате происшествия был частично поврежден деревянный дом площадью около 20 квадратных метров.

Известно, что хозяйку жилья осмотрели врачи «скорой помощи». У женщины не нашли каких-либо серьезных травм, поэтому госпитализация ей не потребовалась.

Наиболее вероятной причиной случившегося специалисты называют нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования.

Напомним, что накануне, 7 марта, в Завьяловском районе Алтайского края из-за взрыва бытового газа в двухэтажном доме погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU