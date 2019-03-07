2019-03-07T16:12:42+03:00
Происшествия

Фальшивые купюры массово завезли в Алтайский край

Анна СЕМИНА
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Фальшивые купюры выявили в БарнаулеФальшивые купюры выявили в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА
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Полицейские Алтайского края выявили целую партию фальшивых банкнот в нашем регионе.

В пресс-службе регионального управления МВД России сообщают, что за последнее время было обнаружено более 15 фальшивых банкнот номиналом одна тысяча рублей. Их выявили в магазинах краевой столицы.

Неизвестный расплатился такой купюрой в одном из торговых центров. При этом продавцы не сразу смогли выявить подделку. О фальшивке стало известно только во время пересчета непосредственно в банке. Банкноту изъяли.

Фальшивыми оказались банкноты с номерами «аМ24934** ьН 37938** тЛ57932**». Если у вас есть купюры номиналом одна тысяча рублей, то не помешает проверить их.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и призывают граждан обращать внимание на купюры, которые вызывают даже малейшие сомнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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