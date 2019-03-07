2019-03-07T13:56:22+03:00
Общество

Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с 8 Марта

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с 8 МартаАлтай-Кокс поздравил сотрудниц с 8 МартаФото: предоставлено пресс-службой
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Алтай-Кокс накануне Международного женского дня организовал для сотрудниц праздничный концерт, креативную площадку для фотосессий, награждение и розыгрыш призов.

Восемнадцать работниц завода получили почетные грамоты и благодарности от предприятия и профсоюзного комитета. На праздничной сцене выступили чемпионы высшей лиги КВН – команда «Дети лейтенанта Шмидта». Завершился концерт праздничной лотереей. Десять заводчанок выиграли сертификаты на посещение SPA-салона.

В фойе заводоуправления открыли фотозону с оригинальными композициями из воздушных шаров и живых зеркальных скульптур – эффектный фон для профессиональных фотосессий.

В этот праздничный день подвели итоги творческого конкурса женсовета «Весенний букет». Сотрудницы завода создали букеты из бумаги, шерсти, бисера, цветных ленточек, атласных тканей. Победителем стала Ольга Соболева, дозировщик углеподготовительного цеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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