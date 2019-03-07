Барнаульская феминистка - о празднике 8 марта

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-07T13:51:38+03:00

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Екатерина Землянова, феминистка из Барнаула, уверена, что главной идеей праздника является независимость женщин от мнения мужчин.

8 марта глазами феминисток: праздник красоты или борьбы за равенство.История меняет смыслы наших праздников. Например, 23 февраля из дня советской армии превратился в день мужчин. Также и восьмое марта: больше века назад эта дата наделялась пафосом борьбы за женские права и свободы, а теперь это день цветов и подарков. Но есть те, кто не забывает об истоках этого праздника современные феминистки. За что женщинам бороться сегодня узнавал Андрей Дреер.

Еще в далеком 1909 году немецкие социалистки Клара Цеткин и Роза Люксембург выдвинули идею проведения демонстраций в этот день и призвали женщин бороться за право голосовать и зарабатывать. В Сибири тех лет положение женщин было другим. Первая гимназия в Барнауле открылась для девочек, да и влиятельных меценаток уже хватало в городе.

На сегодняшний день, главная цель феминизма – добиться равноправия в умах. Екатерина Землянова считает, что этот праздник - скорее, повод обратить внимание на женщин. Сама девушка 8 марта не отмечает, передают «Наши новости».

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ИСТОЧНИК KP.RU