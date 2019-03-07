2019-03-07T12:41:35+03:00
Происшествия

За безобидное замечание жителя Бийска жестоко избили

Юлия ЕВГРАФОВА
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В одном из дворов Бийска мужчина сделал замечание компании молодых людей, распивающих спиртные напитки. Он попросил их вести себя тише и убрать за собой, когда они закончат «гулянку».

Когда началась словесная перепалка, бийчанин понял, что молодые люди настроены крайне негативно, и решил вернуться в свою квартиру. Двое из компании поспешили следом. Когда мужчина отвернулся, чтобы открыть замок в квартире, один из парней ударил его по голове. Он продолжил избивать лежащего на полу мужчину, а второй просто стоял и смотрел на происходящее.

После того, как пьяный молодой человек успокоился, он отобрал у мужчины сумку и вытащил оттуда кошелек, в котором было 3 500 рублей, потом парни скрылись. Придя в себя, пострадавший позвонил родственникам, которые и вызвали полицию. Мужчина также обратился в больницу, ему диагностировали перелом ребра и многочисленные ушибы.

Виновных в нападении вскоре нашли. Теперь 20-летнему жителю Бийска грозят принудительные работы либо лишение свободы сроком до 8 лет, сообщает Бийский рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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