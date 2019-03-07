2019-03-07T10:01:53+03:00
Происшествия

Водонапорная башня сломалась в Сибирской долине

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители поселка Сибирская долина под Барнаулом остались без воды из-за аварии на водонапорной башне. Она произошла еще 5 марта.

Как сообщает сайт издания «АиФ-Алтай», ЧП произошло на улице Куликовской, 4а. В настоящий момен рабочие заменяют вышедший из строя насос на водонапорной башне. Без воды, между тем, на протяжении двух дней остаются 120 жилых домов.

По некоторым данным, устранить неполадки могут уже сегодня, 7 марта, но это предварительная информация.

Местные жители обеспокоены тем, что администрация даже не смогла организовать подвоз воды. Все из-за того, что сети не принадлежат водоканалу. Якобы они безхозные. Как решить проблему, люди не знают.

Читайте также: В Барнауле на дороге появился огромный провал

Барнаульцы Шутят: "Порывы кончились, начался сезон провалов" (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За безобидное замечание жителя Бийска жестоко избили
В Барнауле от менингита скончался школьник
На Павловском ДОКе произвели подачу пара на систему размола щепы
Девушка ответила на опрос банка и потеряла 12 тысяч рублей
Барнаулец потерял 30 тысяч рублей при покупке мотоцикла
«8 главных признаний»: алтайские единороссы запускают необычную акцию к 8 марта
Новую школу строят в барнаульском квартале 2006а
Пациент алтайской больницы насмерть забил соседа по палате
На Алтае произошла авария со смертельным исходом
260 неваляшек продает житель Барнаула
В Барнауле на дороге появился огромный провал
16-летний подросток убил отчима битой
Барнаульский мальчик выступил на шоу "Голос.Дети"
В аэропорту Барнаула у гражданки Вьетнама изъяли мясо
Мусорные мошенники появились на Алтае
10,5 млн рублей потратят на театральный фестиваль по произведениям Шукшина
В Барнауле проверят отремонтированные в прошлые годы дороги
Алтайские актеры пошли работать на завод
В Барнауле во время соревнований лыжники катались по земле
Молодой наркоман из Заринска насмерть сбил инспектора ГИБДД
Алтайский медуниверситет занял 11-е место среди 37 медицинских вузов России в рейтинге UniRank