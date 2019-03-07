Водонапорная башня сломалась в Сибирской долине

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-07T10:01:53+03:00

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Жители поселка Сибирская долина под Барнаулом остались без воды из-за аварии на водонапорной башне. Она произошла еще 5 марта.

Как сообщает сайт издания «АиФ-Алтай», ЧП произошло на улице Куликовской, 4а. В настоящий момен рабочие заменяют вышедший из строя насос на водонапорной башне. Без воды, между тем, на протяжении двух дней остаются 120 жилых домов.

По некоторым данным, устранить неполадки могут уже сегодня, 7 марта, но это предварительная информация.

Местные жители обеспокоены тем, что администрация даже не смогла организовать подвоз воды. Все из-за того, что сети не принадлежат водоканалу. Якобы они безхозные. Как решить проблему, люди не знают.

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ИСТОЧНИК KP.RU