260 неваляшек продает житель Барнаула

СЕГОДНЯ 04:30 2019-03-07T04:30:26+03:00

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Житель Барнаула выставил на продажу на одном из популярных интернет-ресурсов коллекцию из 260 советских неваляшек.

Свою коллекцию он оценил в 55 тысяч рублей, сообщает сайт издания «АиФ-Алтай».

- Для многих советских детей это была первая игрушка в жизни, - отмечает источник информации.

Как правило, неваляшек раскрашивали в яркие цвета – это развивает у детей цветовое восприятие. А еще она работает на воображение, слух и координацию. Но как понятно из названия игрушки, ее главная отличительная особенность – она не падает, а если ее наклонить, то она сама возвращается в вертикальное состояние. Все это благодаря специальному грузику.

Ранее через сайты объявлений жители краевой столицы пытались продать коллекцию советских монет, газетную заметку про смерть Брежнева и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU