В Барнауле на дороге появился огромный провал

СЕГОДНЯ 04:20 2019-03-07T04:20:07+03:00

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Накануне, 6 марта, автолюбители заметили в Барнауле глубокий провал на проезжей части.

Он появился на пересечении улиц Дальняя и Трактовая.

- По направлению в сторону Силикатного образовалась яма. Будьте внимательны и осторожны! – пишут в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Пока что это первое подобное сообщение, но есть уверенность, что после того, как снег сойдет окончательно, их станет в разы больше.

- Яма образовалась сегодня и очень глубокая. И года не прошло после ремонта под лозунгом: "Отремонтирована по проекту безопасные дороги". Вместе со снегом " растаял" и асфальт, -негодует одна из подписчиц сообщества.

- Порывы кончились, начался сезон провалов, - между тем уже шутят другие.

Тем временем, в Барнауле начался ямочный ремонт дорог. Сейчас его ведут в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Пионеров. Дорожники используют холодную асфальтобетонную смесь. При нынешних температурах можно применять только ее. Как только потеплеет – они перейдут на обычную.

ИСТОЧНИК KP.RU