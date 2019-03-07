2019-03-07T04:20:07+03:00
Происшествия

В Барнауле на дороге появился огромный провал

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне, 6 марта, автолюбители заметили в Барнауле глубокий провал на проезжей части.

Он появился на пересечении улиц Дальняя и Трактовая.

- По направлению в сторону Силикатного образовалась яма. Будьте внимательны и осторожны! – пишут в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Пока что это первое подобное сообщение, но есть уверенность, что после того, как снег сойдет окончательно, их станет в разы больше.

- Яма образовалась сегодня и очень глубокая. И года не прошло после ремонта под лозунгом: "Отремонтирована по проекту безопасные дороги". Вместе со снегом " растаял" и асфальт, -негодует одна из подписчиц сообщества.

- Порывы кончились, начался сезон провалов, - между тем уже шутят другие.

Тем временем, в Барнауле начался ямочный ремонт дорог. Сейчас его ведут в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Пионеров. Дорожники используют холодную асфальтобетонную смесь. При нынешних температурах можно применять только ее. Как только потеплеет – они перейдут на обычную.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девушка ответила на опрос банка и потеряла 12 тысяч рублей
Барнаулец потерял 30 тысяч рублей при покупке мотоцикла
«8 главных признаний»: алтайские единороссы запускают необычную акцию к 8 марта
Новую школу строят в барнаульском квартале 2006а
Пациент алтайской больницы насмерть забил соседа по палате
На Алтае произошла авария со смертельным исходом
260 неваляшек продает житель Барнаула
16-летний подросток убил отчима битой
Барнаульский мальчик выступил на шоу "Голос.Дети"
В аэропорту Барнаула у гражданки Вьетнама изъяли мясо
Мусорные мошенники появились на Алтае
10,5 млн рублей потратят на театральный фестиваль по произведениям Шукшина
В Барнауле проверят отремонтированные в прошлые годы дороги
Алтайские актеры пошли работать на завод
В Барнауле во время соревнований лыжники катались по земле
Молодой наркоман из Заринска насмерть сбил инспектора ГИБДД
Алтайский медуниверситет занял 11-е место среди 37 медицинских вузов России в рейтинге UniRank