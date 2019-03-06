В Барнауле во время соревнований лыжники катались по земле

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-06T12:42:08+03:00

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В Барнауле прошли соревнований по скийорингу, во время которых лыжникам пришлось кататься по земле.

Соревнования состоялись в рамках Кубка Барнаула по спортивному туризму, дисциплина «Гонки мотолыжных экипажей». Организаторы рассказывают, что борьба была настолько жаркой, что во второй серии заездов, участникам в прямом смысле слова пришлось ехать на лыжах по земле.

- Гонщики после десятиминутных гонок приезжали на финиш как Фантомасы - с головы до пят в грязи, видны только одни глаза, - рассказывает главный судья соревнований Виктор Пантыкин.

Фото: Евгений Молоков

Отчасти причиной такого форс-мажора стали погодные условия – снег на трассе растаял под палящими весенними солнечными лучами. Да и участников было не мало: приехали спортсмены из Барнаула, Топчихи, Новосибирской области. В итоге именно последние экипажи заняли четыре призовых места из 12-ти. Тем не менее, в общекомандном зачете их обогнали ребята из барнаульского «Барса», второе место также у местного «Горизонта», а «Триал» из Топчихи занял почетное третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU