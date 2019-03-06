2019-03-06T10:49:24+03:00
Общество

За три года на Алтае построят 26 яслей-садов

САПОЖКОВА Александра
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На развитие дошкольного образования до 2021 года Алтайскому краю из федерального бюджета направили 3,4 млрд рублей. Планируется, что за это время в регионе построят 26 детских яслей-садов и создадут дополнительные места в 100 действующих садах.

- Планируется создать 8550 дополнительных мест, в том числе 5365 - для детей ясельного возраста. Тем самым к 2020 году доступность дошкольного образования для детей до 3 лет составит 100 процентов, – сообщил глава Минобрнауки региона Максим Костенко.

Кроме того, до 2025 года будет построено 36 школ и 42 пристройки, и 100 процентов алтайских школьников будут учиться в первую смену.

- Все новые здания будут полностью соответствовать требованиям по планировке, оборудованию, благоустройству, микроклимату, комфортности образовательной среды и станут центрами притяжения детей, площадками для внедрения новейших педагогических методик, – цитирует Костенко издание Толк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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