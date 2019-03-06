Хлопок газа произошел на заправочной станции в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-06T09:50:07+03:00

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В городе Рубцовске Алтайского края, в ночь на среду, 6 марта, на автозаправочной станции произошел хлопок газа.

- Хлопок был очень сильный, всю квартиру осветило оранжевым светом от огня! Живем напротив! Лично звонили в пожарную, но так и не ответили нам! – рассказала одна из участниц паблика «Инцидент Рубцовск».

По уточненным данным, звонок на пульт дежурного поступил около 00.25 по местному времени. Хлопок произошел на АГЗС по улице Пролетарской. Пожарные, прибывшие на вызов, не обнаружили ни признаков горения, ни следов взрыва – ни внутри, ни снаружи. Подписчики сообщества говорят, что сотрудники заправки успели потушить все своими силами, до приезда сотрудников МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU