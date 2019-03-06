2019-03-06T09:50:07+03:00
Происшествия

Хлопок газа произошел на заправочной станции в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Рубцовске Алтайского края, в ночь на среду, 6 марта, на автозаправочной станции произошел хлопок газа.

- Хлопок был очень сильный, всю квартиру осветило оранжевым светом от огня! Живем напротив! Лично звонили в пожарную, но так и не ответили нам! – рассказала одна из участниц паблика «Инцидент Рубцовск».

По уточненным данным, звонок на пульт дежурного поступил около 00.25 по местному времени. Хлопок произошел на АГЗС по улице Пролетарской. Пожарные, прибывшие на вызов, не обнаружили ни признаков горения, ни следов взрыва – ни внутри, ни снаружи. Подписчики сообщества говорят, что сотрудники заправки успели потушить все своими силами, до приезда сотрудников МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Читайте также: В Алтайском крае семья с двумя детьми отравилась угарным газом

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бийске опять "минируют" школы и ТЦ
Cтены отходят, крыша обваливается: в Барнауле может рухнуть дом, построенный еще в Российской империи
В барнаульском кризисном центре для женщин прошел «День красоты»
В Алтайском крае семья с двумя детьми отравилась угарным газом
В Барнауле стартовал юбилейный сезон проекта «Журналист меняет профессию»
ВТБ на четверть нарастил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса
На Алтае выявили бактерии кишечной палочки в вареной колбасе
Алтай-Кокс поздравил ветеранов с праздником
Студентка Алтайского медуниверситета работает волонтером на Всемирной зимней универсиаде
Барнаулец украл с чужой банковской карты 226 тысяч рублей
Повышенные страховые выплаты получат в феврале тысячи жителей Алтайского края
На Алтае селянин незаконно убил двух косуль
Из-за строительства теплосети в Барнауле перекроют два переулка
Потолок обвалился в квартире многодетной матери из Барнаула
Следователи заинтересовались учительницей, которая не помогла ученику
Жительница Барнаула хотела купить лодочный мотор, но потеряла 40 тысяч рублей
Аэропорт Барнаула с конца мая открывает авиасообщение с Сургутом
Барнаульская учительница проигнорировала травму второклассника