В Барнауле стартовал юбилейный сезон проекта «Журналист меняет профессию»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-06T08:15:05+03:00

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В Барнауле на днях стартовал в пятый раз стартовал проект «Журналист меняет профессию».

Суть проекта заключается в том, что акулы пера и звезды радио- и телеэфиров на несколько месяцев примеряют на себя роли специалистов рабочих профессий. Это может быть плиточник, автомеханик, сварщик, мебельщик, парикмахер, мастер маникюра, швея, ювелир, столяр и так далее. В этом году организаторы слегка изменили направление и добавили новые специальности. Среди них флорист, веб-дизайнер, вальщик деревьев, пожарный (лесной), садовод, кинолог, электрик. Журналисты уже по достоинству оценили разнообразие профессий. Некоторые записались на обучение сразу на нескольких курсах.

Обучение продлится несколько месяцев. За это время журналисты должны будут получить теоретические и практические навыки, а по завершению курса сдать экзамен. Итоги будут подведены в конце весны.

Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке Департамента администрации губернатора по информационной политике. Координатор проекта Константин Ганов.

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ИСТОЧНИК KP.RU