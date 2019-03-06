На Алтае выявили бактерии кишечной палочки в вареной колбасе

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-06T08:00:08+03:00

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В начале февраля специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований в вареной колбасе выявили превышение норм содержания БГКП (бактерии группы кишечной палочки).

Колбаса варёная охлаждённая первого сорта по содержанию потенциально опасных веществ и микроорганизмов, в т. ч. патогенных, должна соответствовать нормам, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

Колбасные изделия представляют собой благоприятную среду для развития различных микроорганизмов, вызывающих микробную порчу: термофильных молочнокислых бактерий (закисание), плесневых грибов и протеолитических бацилл (гниение). Быстро портятся варено-копченые и вареные колбасные изделия влажностью более 40-50%, особенно при нарушениях режима хранения. В меньшей степени подвержены порче сырокопченые изделия из-за низкого содержания влаги (20-30%).

Исследование на БГКП проводят по общепринятой методике с использованием сред, содержащих углеводы (лактоза, глюкоза). Для производственного контроля важно регулярно проводить посевы смывов, отобранных тампонами с поверхности изделий без оболочки (для обнаружения повторного бактериального загрязнения).

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU