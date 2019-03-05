Потолок обвалился в квартире многодетной матери из Барнаула
Доследственную проверку назначили после сообщения в СМИ о том, что в квартире многодетной жительницы Барнаула обрушилось потолочное перекрытие.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в сюжете регионального телевидения жительница краевого центра рассказала о том, что 1 марта в ее квартире на улице Профинтерна обрушился потолок и лишь по счастливой случайности не пострадали малолетние дети, а также больная мать женщины. Этим сюжетом заинтересовались следователи и назначили проверку. Они установят, каким образом дом, в котором по федеральной программе несколько лет назад была отремонтирована кровля, оказался в аварийном состоянии.
- Следствием выясняются обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заключили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU