2019-03-05T16:09:26+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула хотела купить лодочный мотор, но потеряла 40 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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После разговора горожанка перевела неизвестному 40 тысяч рублей.После разговора горожанка перевела неизвестному 40 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула стала жертвой мошенников. Полицейские возбудили уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, женщина нашла в интернете объявление о продаже лодочного мотора и связалась с потенциальным продавцом для обсуждения условий покупки. После разговора она перевела неизвестному 40 тысяч рублей, однако в назначенное время товар не был доставлен. Его телефон оказался выключенным, а объявление удалено. Горожанка обратилась в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

В ведомстве просят быть бдительными при совершении различных сделок в интернете. Не переводите деньги неизвестным и не сообщайте им данные своей банковской карты и смс, которые приходят на ваш телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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