Два переулка в Барнауле частично перекроют для строительства теплосети
Со следующей недели для строительства тепловой сети в Барнауле начнут перекрывать участки переулков Трудовой и Некрасова.
Так, движение для всех видов транспорта будет закрыто:
- С 15 марта по 15 апреля от дома №10 до дома №16, в районе домов №18, 24, дома №20 по улице Кирова.
- С 5 апреля по 10 мая от дома №18 до дома №24, в районе домов №32, 35, 37, дома №19 по улице Песчаной,
- С 10 мая по 30 июня - от дома №20 по улице Кирова до дома №19 по улицы Песчаной, от дома №32 до дома №35, от дома №37 до дома №37 по улицы Крупской, включая перекрытие улицы Димитрова, в районе пересечения с переулком Трудовым.
Также с 15 по 30 июня перекроют проезжую часть переулка Некрасова в районе здания №31.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU