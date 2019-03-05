Четыре электрички отменят 8 марта в Алтайском крае
По случаю празднования Международного женского дня в Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов.
В пятницу, 8 марта, отменят четыре электропоезда, с 9 марта их восстановят:
- №6021 «Озерки - Барнаул» (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
- №7105 «Заринская - Барнаул» (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);
- №6101 «Депо - Барнаул» (отправление в 7:01, прибытие в 7:40);
- №6020 «Барнаул - Красный Боец» (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).
Остальные пригородные поезда будут ездить по прежнему расписанию.
Более подробную информацию можно получить в кассах «Алтай-Пригорода», а также по телефону: (3852) 29-21-68. Для удобства пассажиров на сайте компании действует онлайн-расписание.
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ИСТОЧНИК KP.RU