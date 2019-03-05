2019-03-05T12:07:55+03:00
Общество

Четыре электрички отменят 8 марта в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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По случаю празднования Международного женского дня в Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов.

В пятницу, 8 марта, отменят четыре электропоезда, с 9 марта их восстановят:

- №6021 «Озерки - Барнаул» (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);

- №7105 «Заринская - Барнаул» (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);

- №6101 «Депо - Барнаул» (отправление в 7:01, прибытие в 7:40);

- №6020 «Барнаул - Красный Боец» (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).

Остальные пригородные поезда будут ездить по прежнему расписанию.

Более подробную информацию можно получить в кассах «Алтай-Пригорода», а также по телефону: (3852) 29-21-68. Для удобства пассажиров на сайте компании действует онлайн-расписание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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