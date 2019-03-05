2019-03-05T07:49:12+03:00
Недвижимость

Сибирская генерирующая компания ответила на вопросы жителей Алтайского края

Вопросы касались теплоснабжения, горячего водоснабжения и тарифов
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26 февраля в прямом эфире радио «Комсомольская правда» жители Барнаула, Бийска и Рубцовска задали вопросы энергетикам.

Барнаульцам отвечали Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения СГК в городе, и Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании.С бийчанами общались Иван Свечкарев, главный инженер теплосетевого подразделения СГК в городе, и Дмитрий Корнеев, начальник теплосбытового подразделения. С жителями Рубцовска говорил Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК.

Больше всего звонивших волновал вопрос ценообразования, в частности увеличение суммы платежей за отопление. Специалисты СГК назвали тому несколько причин. С начала года из-за роста НДС на 2% изменился и тариф, также произошла корректировка объёмов потребленного тепла за прошлый год. Ко всему прочему - в январе-феврале стояли сильные морозы. Совокупность этих явлений в итоге и отразилась на платёжках.

Жаловались горожане и на ранний отопительный сезон. Игорь Холодков отметил, что, согласно сентябрьскому распоряжению, собственники теперь могут сами решать, когда начать подавать в дом теплоноситель и при необходимости отсрочить этот момент. Для чего необходимо собрать организоваться голосование собственников жилья и написать коллективное заявление в адрес управляющей компании.

В топ вышли вопросы о горячем водоснабжении и температуре батарей. Эксперты посоветовали обращаться с этими проблемами в первую очередь к управляющей компании. Например, причиной снижения или повышения температуры в квартирах может быть как неправильно работающее внутридомовое оборудование, так и состояние подъезда. Если же вопрос решить так и не удалось, то стоит позвонить в теплосетевое подразделение СГК в вашем городе.

Всего в ходе единого дня контроля поступило более 60 вопросов. Все проблемы, с которыми обратились жители края, были зафиксированы и приняты в рассмотрение.

Напомним, что со своим вопросом жители края всегда могут обратиться в интернет-приемную Сибирской генерирующей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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