Маршрутка №78 столкнулась с грузовиком в Барнауле
Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №78 и грузовика произошло во вторник, около 8:50 на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
- В результате столкновения у маршрутки выбило стекло, и осколки высыпались в салон с пассажирами. Пострадавших нет, - написали в группе «Инцидент Барнаул».
В ГИБДД участники ДТП не обращались.
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ИСТОЧНИК KP.RU