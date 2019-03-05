Маршрутка №78 столкнулась с грузовиком в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-05T07:46:14+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №78 и грузовика произошло во вторник, около 8:50 на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- В результате столкновения у маршрутки выбило стекло, и осколки высыпались в салон с пассажирами. Пострадавших нет, - написали в группе «Инцидент Барнаул».

В ГИБДД участники ДТП не обращались.

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ИСТОЧНИК KP.RU