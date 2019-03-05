Житель Алтайского края через соцсети развратил 13 девочек
37-летний житель Первомайского района предстанет перед судом за совращение девочек.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, несколько лет назад, в 2015 году зарегистрированный в социальных сетях мужчина заходил на страницы к несовершеннолетним девочкам и вел переписку от своего лица. Он отправлял, а также публиковал на их страницах фотографии порнографического характера. Таким образом, развратил он 13 девочек из разных регионов России.
- В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU