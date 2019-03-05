В Алтайском крае зафиксировали первый случай заболевания корью

СЕГОДНЯ 04:15 2019-03-05T07:33:07+03:00

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Первый случай заболевания корью зафиксировали в Алтайском крае – ее нашли у жителя Баевского района.

Как сообщает МК на Алтае, рассказала об этом главный санитарный врач Ирина Пащенко на аппаратном совещании у вице-губернатора Ирины Долговой. Мужчина работал в Москве вахтовым методом и жил в общежитии, где контактировал с заболевшим. 23 февраля он вылетел в Новосибирск, а оттуда на автобусе добрался до Барнаула. В этот же день мужчина увидел на теле характерную сыпь.

Специалисты выяснили, кто летел в одном самолете с заболевшим, нашли жителей Новосибирска, которые летели этим же рейсом и провели экстренную иммунизацию.

- За ситуацией все службы края будут пристально следить до 16 марта, - отметила Пащенко.

Специалисты еще раз напомнили, что корь – это острое инфекционное заболевание и лучшей его профилактикой во все времена была прививка.

ИСТОЧНИК KP.RU